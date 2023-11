Amadeus rivela chi è il secondo ospite di Sanremo 2024

Amadeus sta continuando con i suoi annunci in previsione della nuova edizione del Festival di Sanremo 2024.

Dopo aver annunciato Marco Mengoni in qualità di ospite e co-conduttore della prima serata, oggi al Tg1 ha rivelato chi è il secondo ospite musicale che si esibirà sul palco del Teatro Ariston: Giovanni Allevi.

Se Mengoni è reduce dalla vittoria a Sanremo e dalla partecipazione all’Eurovision Song Contest, Allevi è sparito dalle scene da un paio di anni, ovvero da quando gli è stato diagnosticato il mieloma multiplo. In collegamento al Tg1 il compositore ha così dichiarato:

“Sono davvero onorato per questo invito di Amadeus al Festival di Sanremo. Chissà che emozione sarà suonare di nuovo il pianoforte davanti al pubblico. Avrò anche la grande responsabilità di lasciarvi una riflessione nel mezzo di una battaglia contro la malattia, non ancora del tutto vinta. Sarò la voce dei tanti guerrieri che affrontano la sofferenza portando in fondo al cuore un forte attaccamento alla vita. Grazie Amadeus. Ci vediamo a Sanremo!”.

E gli annunci di Amadeus non sono certo finiti qua. Mercoledì svelerà le co-conduttrici, mentre domenica conosceremo la lista ufficiale dei cantanti in gara. Fra loro, secondo Davide Maggio, ci saranno: Il Volo, Geolier, Angelina Mango, The Kolors, Annalisa e Marcella Bella.