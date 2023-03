Amadeus richiama Chiara Ferragni per Sanremo 2024: “Per tutte le 5 serate”

Chiara Ferragni quest’anno è stata una delle vere protagoniste del Festival di Sanremo. L’imprenditrice digitale, i suoi gioielli, agli abiti con i relativi messaggi, il monologo e i rumor con il marito, hanno fatto discutere e attirato l’attenzione del pubblico. Amadeus sarebbe così fiero del lavoro fatto dalla Ferragni, da rivolerla al suo fianco al Festival di Sanremo 2024. Stando a quello che si legge sul settimanale Chi, nelle Chicche di Gossip, il noto presentatore avrebbe già richiamato Chiara per parlarle di un suo possibile comeback al Teatro Ariston. Al momento però pare che Mrs Ferragnez sia più orientata per il no.

“Amadeus corteggia Chiara Ferragni. Per il prossimo Festival di Sanremo il conduttore, riconfermato alla conduzione, sta nuovamente pensando di avere al suo fianco sul palco dell’Ariston Chiara Ferragni. L’imprenditrice, presente nella scorsa edizione in due serate, questa volta dovrebbe esserci per tutta la durata della kermesse. I due si sono ritrovati a cena, lo scorso weekend, con la moglie del conduttore, anche per parlare di questo. Ma al momento la Ferragni è più propensa al no”.

Devo dire che capisco le perplessità di Chiara. Per quanto se la sia cavata bene, quello non è il suo lavoro e l’evento è tale quando è unico. Il bis a chi gioverebbe? Al Festival probabilmente sì, ma a Chiara?

Amadeus: “Ecco come Chiara ha accettato di fare il Festival di Sanremo”.