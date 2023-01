Amadeus punzecchiato in diretta tv: “Magari quando farò 80 anni mi chiamerà al Festival, funziona così”

Fra un mese Amadeus tornerà col suo quarto Festival di Sanremo e ieri – nel salotto di Serena Bortone – Fiordaliso gli ha tirato una frecciatina.

A domanda diretta della conduttrice se avesse intenzione di tornare al Festival di Sanremo dopo le sue nove partecipazioni passate, Fiordaliso ha glissato punzecchiando Amadeus.

“Guarda quando compierò 80 anni forse mi chiameranno perché adesso è così che funziona. Non lo sapevi tu? Devi compiere 80 anni e poi ti chiamano al Festival di Sanremo, alla memoria della fiorda. Io sono ancora di quella età che non va bene. Quando compierò 80 anni sono qui Ama, chiamami.”

This is shade?



La cantante potrebbe aver tirato una frecciatina al conduttore che nelle passate edizioni ha chiamato in gara Orietta Berti e Iva Zanicchi, due arzille ottantenni. Come potrebbe aver alluso al fatto che quest’anno i super ospiti italiani saranno tutti over 70 e lei, classe 1958, ha infatti solo 65 anni.

Qualunque sia la motivazione la frecciatina c’è stata e Fiordaliso sembrerebbe davvero avere il dente avvelenato con Amadeus.

Amadeus, i suoi Big di Sanremo 2023

Anna Oxa | Sali (Canto Dell’Anima)

Ariete | Mare Di Guai

Articolo 31 | Un Bel Viaggio

Colapesce e Dimartino | Splash

Colla Zio | Non Mi Va

Coma_Cose | L’Addio

Cugini Di Campagna | Lettera 22

Elodie | Due

Gianluca Grignani | Quando Ti Manca Il Fiato

gIANMARIA | Mostro

Giorgia | Parole Dette Male

Lazza | Cenere

LDA | Se Poi Domani

Leo Gassmann | Terzo Cuore

Levante | Vivo

Madame | Il Bene Nel Male

Mara Sattei | Duemila Minuti

Marco Mengoni | Due Vite

Mr. Rain | Supereroi

Modà | Lasciami

Olly | Polvere

Paola e Chiara | Furore

Rosa Chemical | Made In Italy

Shari | Egoista

Sethu | Cause Perse

Tananai | Tango

Ultimo | Alba

Will | Stupido