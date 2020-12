“Tu sarai il primo ad essere inoculato per questo festival”. Fiorello ironizza sul vaccino anti-Covid e sui doppi sensi, collegandosi con l’amico conduttore e direttore artistico di Sanremo, con cui tornerà a condividere il palco. Lo showman appare con la maschera di Dart Fener di ‘Guerra Stellari’ e poi scherza sul numero di Big in gara che Amadeus annuncia durante la finale di Sanremo Giovani. “Tu sei un pazzo, è troppo tardi. Alla fine della trasmissione i giovani li dovrai mandare a The Voice Senior”. Non manca un battuta sul ‘caso’ Morgan: “Sei un genio! Tu sei l’unico che fa un festival e non elimina i cantanti ma i giurati”.

Fonte