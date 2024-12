Amadeus ‘percepisce’ Josè al Festival (mentre Giovanna Civitillo esita)

Amadeus, conduttore noto, si racconta in un’intervista sincera dove esamina la sua carriera e le sfide affrontate. Recentemente ha condotto l’ultima puntata de La Corrida su Nove, un programma che ha registrato ascolti positivi, a differenza del game show Chissà chi è, che ha subito un notevole flop in confronto a Affari Tuoi. Nella sua chiacchierata con Confidenze, Amadeus ha ripercorso i primi passi della sua carriera nella radio e il successo ottenuto in Rai con Affari Tuoi e il Festival di Sanremo, esprimendo nostalgia per quelle emozioni.

Un momento cruciale per Amadeus è stato il passaggio dalla Rai al Nove, un cambiamento significativo che ha comportato il rischio di sfidare se stesso in un contesto meno popolare. Ha riconosciuto le difficoltà legate a questo cambiamento, specialmente dopo il crollo degli ascolti con il suo nuovo show. Ha riferito: “Passare dal 73% di share con Sanremo al 3% di Chissà chi è non è stato facile. Credo di avere stabilito un record”. Nonostante il flop, ha trovato nuovo slancio con La Corrida, che ha intrattenuto oltre un milione di telespettatori e ora si prevede un rilancio di Chissà chi è, programmato per la prima serata dal gennaio 2025.

Amadeus ha anche parlato del figlio Josè, cresciuto nel mondo della musica grazie alla presenza del padre al Festival di Sanremo. Josè ha dimostrato un forte interesse per la musica, ma Amadeus è cauteloso riguardo alla sua carriera televisiva per paura che venga visto solo come “il figlio di”. Sua moglie, Giovanna Civitillo, esprime preoccupazione per l’etichetta di “moglie di Amadeus”, pur avendo una carriera nel settore prima del loro incontro. Amadeus ha rivelato di essere stato geloso all’inizio della loro relazione, ma ora si sente più sicuro.

In sintesi, l’intervista mette in luce i momenti di successo e le sfide affrontate da Amadeus, la sua professionalità e la dinamica familiare con suo figlio e sua moglie, sottolineando l’importanza del supporto e della crescita personale in un ambiente competitivo come quello televisivo.