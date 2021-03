Per stasera ‘fiori per tutti’, lo annuncia proprio Amadeus.

Durante le prime quattro serate del Festival di Sanremo 2021 soltanto le artiste donne in gara hanno ricevuto i fiori come omaggio. Sui social è scoppiata una polemica e proprio le cantanti hanno dato il via ad una sorta di ‘rivoluzione floreale’ regalando i loro bouquet ai colleghi maschi. Stamani Amadeus durante la conferenza stampa ha rivelato che stasera tutti e 26 i big avranno il loro mazzo di fiori.

“Li vogliono anche gli uomini i bouquet, mi hanno proprio detto che li vogliono anche loro i fiori. Ce lo hanno chiesto tutti – ha spiegato Amadeus nel corso della conferenza stampa – quindi stasera li offriremo a tutti, uomini e donne”.

Un piccolo cambiamento, ma opportuno, siamo nel 2021 e se sul palco viene chiamato Achille Lauro che abbatte i ruoli di genere e dice di essere ‘sessualmente tutto’ e ‘genericamente niente’, mi pare assurdo che venga portata avanti l’assurda idea secondo la quale i fiori sono cose “da donne”. Bravo Amadeus, ma il vero applauso va ad Arisa, Vittoria, Francesca e Veronica Lucchesi.

È una cosa che sostengo da sempre e sono contento che finalmente si sia arrivati a questa conclusione. I fiori rappresentano l’inclusione, la libertà, la gentilezza. È giusto che siano donati a tutti.💐#SANREMO2021 #fiori @SanremoRai @RaiUno https://t.co/0FHlPXwqqi — Davide Petrillo (@DavidePetrillo6) March 6, 2021

Ecco perché è importante fare piccoli gesti come quello dei fiori a Sanremo, perché purtroppo esistono ancora i bigotti rimasti al medioevo.

Te che dici queste stronzate ti svelo un segreto, anche le donne giocano a calcio e i fiori si regalano agli uomini. #Sanremo2021 pic.twitter.com/86JnwMTfLp — Aurora Zangrilli (@ZangrilliAurora) March 6, 2021

amadeus in conferenza stampa afferma che i fiori questa sera verranno consegnati anche agli uomini. e mentre la mascolinità tossica si corrode l’animo io vorrei ringraziare chi con un piccolo gesto ha cambiato questo. basta poco, basta volerlo#sanremo2021 pic.twitter.com/Qx2MW5ExgL — 🍂bi (@B1693) March 6, 2021

Francesca Michielin spiega perché ha donato i fiori a Fedez.