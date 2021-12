Amadeus, in occasione della conferenza stampa di Sanremo Giovani (che andrà in onda domani sera su Rai1) ha parlato degli esclusi al Festival di Sanremo che sono, per l’esattezza, 321. Nel farlo ha ovviamente citato i Jalisse, che sono a capo delle polemiche dei cantanti esclusi. Loro infatti vengono esclusi da ben 25 anni consecutivi.

“Non ho niente di personale con i Jalisse come non ho niente di personale con gli altri 320 che non fanno parte di questo Sanremo, davvero, nulla di personale”. – ha dichiarato Amadeus – “Sono sempre dispiaciuto perché io le canzoni le ascolto tutte e le ascolto più volte, ma dopotutto le canzoni devono essere 22. Ripeto: mi dispiace per loro che non facciano parte di questo Festival, ma sono in tanti a non far parte di questo Festival e non lo fanno da tanti anni. Magari in futuro ci sarà occasione, auguro loro buon lavoro. La cosa più importante è lavorare non lamentarsi, la lamentela non rende mai merito alla storia di un cantante. Mi hanno sempre insegnato, probabile perché ho fatto molto sport da ragazzo, di lavorare sodo e non pensare ai complotti. Lavora e le cose possono migliorare. Lamentarsi non serve a niente”.

Il conduttore e direttore artistico ha poi aggiunto che al Festival di Sanremo approderanno i tre migliori eletti a Sanremo Giovani, non più i due come precedentemente detto. I big in gara, quindi, saranno in totale 25.

Amadeus sui Jalisse esclusi da #Sanremo2022: “Io valuto la canzone, non ritenevo la loro canzone adatta al mio Festival. Niente di personale con i Jalisse. Credo che la cosa più importante sia lavorare e non lamentarsi, la lamentela non rende merito alla storia di un cantante” pic.twitter.com/mh4mtZAP2u — Cinguetterai  (@Cinguetterai) December 14, 2021