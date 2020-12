Amadeus, intervistata via Libero da Fabrizio Biasin, ha risposto alle dure accuse di Morgan rivelando che in privato l’ha offeso ed insultato per il mancato arruolamento nei Big del Festival di Sanremo 2021.

“Per me si è alterato solo perché ho chiamato Bugo. Ma il brano di Cristian è molto bello. Se avessi voluto fare un po’ di casino li avrei chiamati entrambi”.

Amadeus ha poi aggiunto:

“Ventisei canzoni sono tante? Proprio perché ho voluto dare spazio alla musica. Anzi, alle canzoni ancor prima dei cantanti. Al limite chiameremo qualche ospite in meno. Non mi nascondo: faremo le due di notte ma, finale a parte, non oltre. E poi Fiorello mi dice: ‘Io alle 11.30 mi addormento‘, lo trovo dietro le quinte appisolato. È il Festival della canzone, si dice sempre ma per me è davvero così. Troppi giovani? Non ho guardato la carta di identità, ho scelto per mio gusto. Sono tutti dei top nel loro genere. La verità è che in Italia abbiamo una gran ‘cantera’. Pensa che la scorsa estate in classifica c’erano ancora 10 brani sanremesi”.

E su Morgan:

“Morgan ha detto tante cose non vere. Non gli ho promesso un posto dei 26 big, gli ho solo detto di mandare, se ce l’aveva, un brano da sottopormi. A lui come a tanti altri. Me ne ha mandati cinque. Ho ritenuto che non fossero giusti per il mio Festival. Mi ha mandato degli insulti in privato che meglio far finta di niente. Peccato, perché a parlare di musica è bravissimo, ma poi il dato di fatto è che si arrabbia con tutti”.

Quanto avrei amato però rivederli entrambi su quel palco.