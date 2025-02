Amadeus: L’ammissione dell’AD di Warner-Discovery: “C’è stata troppa fretta”

Alessandro Araimo, amministratore delegato di Discovery per il Sud Europa, ha recentemente rilasciato un’intervista a Repubblica in cui ha analizzato gli ultimi mesi di gestione, toccando vari temi, tra cui il debutto di Amadeus sul Nove. Araimo ha riconosciuto di aver commesso alcuni errori nella gestione del conduttore, il quale ha avuto un impatto inferiore alle aspettative con il game show “Chissà chi è”. L’AD ha ammesso che sono state fatte scelte affrettate, suggerendo la necessità di una programmazione più ponderata per dare tempo ai conduttori di adattarsi. Nonostante ciò, ha elogiato il lavoro di Amadeus per il programma “La Corrida”, dove ha dimostrato di trasferire nuove competenze al gruppo.

Araimo ha anche rivelato che Amadeus e i suoi collaboratori sono già al lavoro su nuovi format, promettendo progetti innovativi che valorizzeranno la creatività del conduttore. Inoltre, durante l’intervista, ha parlato di Fabio Fazio, il quale sta ottenendo successi significativi con “Che Tempo Che Fa” sul Nove. Anche Fazio sarebbe coinvolto nell’ideazione di nuovi format, sebbene non siano stati forniti dettagli specifici sui progetti in cantiere. Araimo ha concluso affermando che l’attenzione è rivolta al futuro e che ci si aspetta nuovi annunci nelle prossime settimane.

In sintesi, Araimo ha fatto un bilancio critico dell’operato recente, sottolineando sia le difficoltà che le potenzialità future, sia per Amadeus che per Fabio Fazio, due figure chiave per il rilancio dei programmi di Discovery.