Amadeus in rotta con il manager a un mese e mezzo da Sanremo? Cosa è successo

Il prossimo 6 febbraio Amadeus tornerà con il suo quinto Festival di Sanremo consecutivo (sperando non l’ultimo) e oggi, di punto in bianco, online è trapelata una notizia che potrebbe causare non poche scosse di assestamento. Il conduttore sarebbe infatti in rotta con il manager Lucio Presta. A parlarne è stato TvBlog.

“A poche settimane dall’inizio del suo quinto Festival, Amadeus avrebbe rotto con Lucio Presta“. Quali potrebbero essere i motivi? “Il ritorno dei superospiti internazionali, la scelta dei cantanti in gara e delle co-conduttrici e una certa tendenza del conduttore ad accentrare il potere decisionale“. E ancora: “Alla base delle tensioni ci sarebbero le più classiche divergenze di vedute sulla kermesse che avrà inizio, ovviamente con diretta su Rai1, martedì 6 febbraio 2024“. […] “Difficile conoscere nel dettaglio quanto sia successo di recente tra il direttore artistico/conduttore e il manager considerato il vero deus ex machina della kermesse (è alla decima edizione). D’altronde i due per il momento hanno scelto la strada del silenzio“.

Massimo Galanto, via Twitter, ha poi aggiunto:

“Mi giungono voci secondo le quali, a poche settimane da Sanremo 2024, ci sarebbe maretta, diciamo così, tra Amadeus e il suo agente Lucio Presta. Nelle scorse ore ho chiesto lumi ai diretti interessati (e/o ufficio stampa), ma non sono arrivate risposte”.

Notizia confermata anche da Davide Maggio:

“Il conduttore e direttore artistico, infatti, avrebbe acquisito sempre maggiore autonomia, senza avvalersi del supporto del manager, finora sempre presente nell’organizzazione. Ci risulta ad esempio che Presta non sapesse nemmeno il cast della kermesse. Ad avere il dente avvelenato sarebbe proprio Amadeus”.