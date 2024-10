Amadeus in Difficoltà: La Sfida di Affari Tuoi e le Voci di un Rinvio

L’esordio di Amadeus con il programma “Chissà chi è” su Nove non ha ottenuto i risultati attesi in termini di ascolti secondo l’Auditel, mentre “Affari Tuoi” condotto da Stefano De Martino sta registrando un grande successo. Di conseguenza, si vocifera che ci possano essere cambiamenti nella programmazione, tra cui la possibilità di spostare “Chissà chi è” alle 21:00 per evitare la concorrenza diretta con il programma di Rai 1. Un’alternativa più drastica potrebbe essere la cancellazione del programma, dopo la messa in onda delle puntate già registrate.

Nonostante le voci, Warner Bros Discovery ha negato pubblicamente ogni insoddisfazione per i risultati iniziali di Amadeus. Il commento di Alessandro Araimo, amministratore del gruppo in Italia, suggerisce che la rete sta continuando a crescere in diverse fasce orarie grazie anche al lavoro di Amadeus che, secondo lui, sta attirando un nuovo pubblico sul Nove.

Amadeus, in un’intervista, ha espresso sicurezze riguardo a “Chissà chi è”, affermando di non temere un insuccesso paragonando la sua nuova avventura televisiva a un’alternanza in campo calcistico. Ha sottolineato che il suo obiettivo è crescere nel tempo e che il successo non si misura solo con gli ascolti, pur riconoscendo l’importanza di aumentare lo share del programma. Ha condiviso anche un aneddoto sul suo passato in radio, evidenziando come ogni nuova sfida possa essere un’opportunità di crescita.

In conclusione, sebbene ci siano speculazioni su una possibile ristrutturazione della programmazione di Amadeus, la direzione della rete sembra voler attendere prima di prendere decisioni definitive. La competizione con “Affari Tuoi” rappresenta una sfida significativa, e il futuro di “Chissà chi è” rimane incerto mentre Amadeus continua a cimentarsi in questa nuova avventura televisiva.