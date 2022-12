Amadeus, il nome della terza conduttrice di Sanremo 2023 e l’ennesimo disco di platino in saccoccia

Manca sempre meno al nuovo Festival di Sanremo, ma Amadeus continua a raccogliere i successi dell’edizione 2022, dimostrazione del fatto che ha saputo scegliere molto bene le canzoni in gara. La scorsa settimana, infatti, O Forse Sei Tu di Elisa ha conquistato il secondo disco di platino vendendo altre 100 mila copie.

In totale i singoli di Sanremo 2022 di Amadeus hanno ottenuto 32 dischi di platino e 6 dischi d’oro. Un record che difficilmente riuscirà ad eguagliare nel 2023, anche se le aspettative sono altissime.

6 dischi di platino (600.000 copie)

4 dischi di platino (400.000 copie)

3 dischi di platino (300.000 copie)

2 dischi di platino (200.000 copie)

1 disco di platino (100.000 copie)

1 disco d’oro (50.000 copie)

0 certificazioni (meno di 50 mila copie vendute)

Come già detto, però, gli occhi ormai sono tutti puntati sull’edizione 2023. Questa mattina il conduttore è stato ospite a Facciamo Finta Che, programma radio di Maurizio Costanzo e Carlotta Quadri. A domanda diretta su chi sarà una nuova conduttrice dopo Chiara Ferragni e Francesca Fagnani, Amadeus ha risposto:

“In realtà è un lavoro che accade di volta in volta, io mi lascio guidare un po’ dalle sensazioni: Francesca Fagnani quando l’ho annunciata l’avevo pensata in realtà tre giorni prima, l’ho chiamata subito, l’ho invitata all’istante. Sono quelle cose che a volte mi vengono in mente per una sensazione. Ho un’idea di una prossima presenza femminile importante, ma ne stiamo parlando in questi giorni, e per assurdo la quarta ancora non ce l’ho in mente, ma accadrà”.