Amadeus: Il Messia della Musica

A pochi giorni dalla 75esima edizione del Festival di Sanremo, Adriano Aragozzini, ex Patron della manifestazione, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, esprimendo critiche verso l’attuale direttore artistico Amadeus. Aragozzini ha dichiarato di avere avuto problemi con Amadeus, affermando che questi “pensava di essere Gesù Cristo” e ha criticato la sua decisione di escludere una canzone di Luis Bacalov, premio Oscar. L’ex Patron ha avuto parole di elogio per Carlo Conti, sostenendo di avere un rapporto migliore con lui, definendolo “un signore”, anche se ha espresso preoccupazione per la scelta di un cast di artisti per lo più sconosciuti.

Aragozzini ha condiviso anche il suo ricordo dei tempi in cui ha guidato il Festival, tra il 1989 e il 1993, descrivendo un ambiente più leale e trasparente. Ricorda la presenza di una commissione di ascolto e di rappresentanti sindacali che garantivano una gestione equa delle selezioni. Oggi, invece, lamenta che le decisioni avvengano tramite trattative private, minando la trasparenza del processo.

Evidenzia la figura di Pippo Baudo, ritenuto l’unico presentatore poliedrico in grado di gestire il Festival con successo. Aragozzini ha concluso l’intervista sottolineando l’importanza di un’organizzazione più aperta e giusta, rispecchiando la sua visione del Festival come un evento di grande qualità e importanza culturale per l’Italia.