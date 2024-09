Amadeus ignora Affari Tuoi e lancia una nuova stoccata alla Rai

A Milano è stata presentata la nuova programmazione di Warner Bros. Discovery, con un focus particolare sul debutto di Amadeus, che ha lasciato la Rai per approdare su Nove. Il 22 settembre inizierà con il game show “Chissà chi è”, seguito dal nuovo “Suzuki Music Party” in prima serata. Amadeus ha espresso la sua soddisfazione e ha lanciato critiche verso la Rai, sottolineando l’assenza dei dirigenti durante la registrazione della sua ultima puntata di “Affari Tuoi”. Sebbene la Rai avesse tentato di trattenerlo con offerte economiche, Amadeus ha evidenziato un vuoto affettivo che lo ha spinto a scegliere il nuovo percorso.

La conferenza ha visto anche l’annuncio dell’arrivo di Belen Rodriguez, che debutterà su Real Time e successivamente sul Nove, un altro segno della volontà di Discovery di espandere la propria proposta. Fabio Fazio e Maurizio Crozza torneranno con i loro programmi rispettivamente a partire dal 6 ottobre e dal 27 settembre. La programmazione include anche eventi speciali come la serata dedicata a Renato Zero, in onda il 29 e 30 settembre.

Amadeus ha anche parlato del suo successore a “Affari Tuoi”, Stefano De Martino, dichiarando di non aver mai visto il nuovo programma e paragonando la situazione a una relazione finita. La sua scelta di passare a Discovery è stata motivata dalla ricerca di un ambiente lavorativo più gratificante e affettivo, un aspetto che ha ritenuto mancare nel suo precedente incarico.

La nuova programmazione di Discovery si propone di sfidare Rai e Mediaset con una varietà di contenuti, tra cui talk show, documentari e reality, come “Don’t Forget The Lyrics” e “Il contadino cerca moglie”. Inoltre, sarà presente il factual entertainment con “Best Weekend” e la nuova stagione di “Little Big Italy”. Nonostante la competizione serrata, Warner Bros. Discovery sembra pronta a giocarsi le proprie carte nel panorama televisivo italiano, cercando di attrarre il pubblico con volti noti e nuovi format.