Mancano pochissimi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2022 e quest’anno Amadeus ha accontentato quasi tutti. Tra i 25 big che saliranno sul palco dell’Ariston infatti ci sono vecchie glorie, artisti di successo e anche cantanti amati dai giovanissimi, quindi non ci possiamo lamentare. Ovviamente però sono tantissimi i nomi scartati dal direttore artistico e tra questi pare ci siano: Ron, Marco Masini, Lorenzo Fragola, Bobby Solo, Povia, Giovanni Caccamo, Leo Gassmann, Francesco Monte, Marcella bella, Dolcenera, Anna Tatangelo, Bianca Atzei, Nina Zilli, Mara Sattei, le Deva, i The Kolors e ovviamente i Jalisse (fatti fuori per 25 volte di fila).

Adesso alla lista degli esclusi si aggiungono altri due nomi. Il settimanale Chi infatti ha rivelato che anche Federico Rossi e Riki avrebbero presentato delle canzoni, ma che evidentemente non hanno fatto colpo su Amadeus: “Amadeus avrebbe tenuto fuori Riki, ovvero Riccardo Marcuzzo, lanciato da Amici di Maria De Filippi, e anche Federico Rossi. Il cantante, ex membro del duo Benji e Fede ha infatti intrapreso la strada da solista, che però almeno per quest’anno non godrà della vetrina del Festival di Sanremo“.

Per Federico Rossi si tratterebbe del secondo palo preso da Amadeus. Anche l’anno scorso il giovane cantante ha provato a tornare sul palco dell’Ariston e questo ‘no’ l’ha commentato il suo bff Benjamin Mascolo: “Avrà mille altre occasioni per dimostrare quanto vale. Non ho dubbi“.

E se per l’esclusione di Federico un po’ mi dispiace, tutt’altra storia per quella del tizio dei piccioni e dei bambini che fanno oh…



Amadeus e gli esclusi da Sanremo 2022: “Sono più di 300 in totale”.

“Ho saputo dei Jalisse, ma non ho niente di personale contro di loro. Così come non ho nulla con gli altri 320 che non saranno a questo Festival di Sanremo. Figuriamoci, davvero nulla contro nessuno. Mi spiace, io i brani li ascolto anche più volte, ma alla fine ho un numero limitato, devono essere poco più di 20. Non possiamo portare a Sanremo tutti quelli che si presentano. Ripeto: mi dispiace per i Jalisse che non faranno parte di questo Festival, ma sono in tanti a non far parte di questo Festival e non lo fanno da tanti anni. Spero che in futuro ci sarà occasione. Però devo dire che l’importante è non lamentarsi, perché la lamentela non rende merito alla carriera degli artisti”.

Ora di gennaio Amadeus riuscirà nel suo intento: ammettere nel cast 320 dei 321 artisti esclusi. I 321esimi saranno i Jalisse…#Sanremo2022 https://t.co/2Dd3tS1Aou — Simone Longobardi (@SimoLongobardi) December 14, 2021

I #Jalisse esclusi per il 25esimo anno dal Festival di Sanremo. Puntano al Guinness dei primati #Sanremo2022 pic.twitter.com/zKtiGWWeNw — Andrea Conti (@IlContiAndrea) December 6, 2021