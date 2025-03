Amadeus giudice del serale di Amici: trattative in corso

Da due anni la giuria del serale di Amici di Maria è composta da Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè, ma si vocifera di un possibile rinnovo. Riccardo Signoretti su Nuovo Tv ha indicato che i nuovi giurati potrebbero essere Amadeus, Christian De Sica ed Eleonora Abbagnato. Il Corriere della Sera ha confermato che sono in corso trattative tra Amadeus e Mediaset, con l’obiettivo di far diventare il conduttore di “Chissà Chi È” un giurato fisso del serale, che inizia il 22 marzo.

L’accordo sembrerebbe vantaggioso per entrambe le parti: Maria De Filippi porterebbe un volto noto della televisione generalista, mentre Amadeus potrebbe guadagnare visibilità dopo le sue esperienze su Nove, dove gli ascolti non sono stati soddisfacenti. La collaborazione ha radici passate; ad ottobre Amadeus aveva presentato un libro durante il pomeridiano di Amici e i concorrenti avevano espresso il desiderio di essere giudicati da lui, riconoscendone le competenze nel mercato discografico. Nonostante i tentativi di Maria De Filippi di convincerlo a tornare, in precedenza Amadeus aveva rifiutato l’invito.

Resta da vedere se ci saranno ulteriori cambiamenti oltre all’eventuale ingresso di Amadeus, oppure se Malgioglio o altri giurati della passata edizione saranno riconfermati. La recente assenza di Malgioglio all’Eurovision Song Contest, dove sarà presente Big Mama, suggerisce la possibilità che rimanga nel suo ruolo di giurato.