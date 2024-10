Amadeus: “Faccio una proposta che Warner Bros Discovery non conosce ancora”

Amadeus è stato ospite oggi a radio RTL 102.5 nel programma Password 2.0 per promuovere la nuova edizione de La Corrida, che ripartirà il 4 novembre sul canale Nove e si scontrerà con il Grande Fratello di Alfonso Signorini. Durante l’intervista, Amadeus ha invitato chiunque a inviare il proprio provino per partecipare al programma, affermando che ci sono candidature molto particolari, osservando come la bellezza del format risieda nella consapevolezza dei concorrenti nel voler intrattenere. Ha sottolineato inoltre la bravura di Corrado, che sapeva trattare i partecipanti con rispetto, anche nel caso di quelli meno talentuosi, e ha aggiunto che gli italiani desiderano divertirsi e ridere.

Amadeus ha anche fatto una proposta innovativa al riguardo de La Corrida, sorprendendo Warner Bros Discovery. Ha suggerito di trasmettere il programma in diretta su RTL 102.5, idea che ha lanciato senza preavviso. Ricordando che La Corrida ha origini radiofoniche, ha proposto di combinarne la trasmissione su Nove con una diretta sulla radio. La speaker di RTL ha commentato che sarebbe sciocco rifiutare questa opportunità, facendo notare che la radio è tra le prime in Italia. Ha proposto di iniziare con due puntate gratuite, lasciando aperta la possibilità di accordarsi successivamente.

La proposta ha sollevato curiosità e entusiasmo per il potenziale incrocio tra la tradizionale programmazione televisiva e quella radiofonica. La domanda rimane se RTL e WBD accetteranno questa novità proposta da Amadeus, un’idea che potrebbe trasformare radicalmente la fruizione di un classico della televisione italiana. La dinamica tra i due media potrebbe aprire a nuove forme di interazione con il pubblico e a un rinnovato interesse per il format. L’intervista si è conclusa con l’incertezza su come reagiranno le parti coinvolte, lasciando gli ascoltatori in attesa e curiosi.