Amadeus avrebbe voluto che la musica leggerissima di Colapesce e Dimartino continuasse a suonare all’Ariston anche il prossimo anno, per il suo AmaTer, ma il duo siciliano gli avrebbe risposto no, grazie.

A lanciare la notizia è stato TvBlog che ha sottolineato come il conduttore e direttore artistico avesse chiesto ai due cantanti non di tornare in gara (né di apparire come ospiti) bensì di condurre il Dopo Festival.

Colapesce e Dimartino, nel 2022 una promozione a conduttori?

Un vero e proprio debutto alla conduzione che però non avrebbe convinto i due artisti reduci da un anno pazzesco a livello di vendite. Musica Leggerissima, infatti, insieme a Zitti e Buoni dei Maneskin è il brano più ascoltato e venduto dello scorso Festival di Sanremo.

“Il duo siciliano avrebbe risposto in maniera tiepida e, per il momento, non avrebbe accettato la proposta. Ma i tempi e i modi affinché l’offerta si trasformi in una vera e propria trattativa, magari con esito positivo, sulla carta, ci sono”.

Colapesce e Dimartino cambieranno idea? Vi ricordo che il Dopo Festival (che l’anno scorso venne rinominato L’Altro Festival) è stato condotto da Nicola Savino.