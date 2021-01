Dopo la polemica per la dura presa di posizione del Ministro Franceschini e l’incontro con il direttore di Rai Uno Stefano Coletta, Amadeus aveva preso una posizione netta ‘o il pubblico all’Ariston o salta la conduzione’. Oggi le cose sarebbero cambiate. Stando a quanto riporta l’Ansa, il conduttore de I Soliti Ignoti avrebbe fatto un passo indietro pur di non far saltare il Festival di Sanremo. Sembra infatti che Amadeus sia rimasto dell’opinione che il pubblico è fondamentale, ma che accetterà qualsiasi decisione prendano i vertici della Rai.

“Amadeus non lascia. Il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, dopo l’alt del ministro Franceschini alla presenza di qualsiasi tipo di pubblico all’Ariston che lo avrebbe spinto a fare un passo indietro, ha maturato in queste ore – a quanto apprende l’ANSA – la decisione di andare avanti. Resta convinto che la platea vuota possa penalizzare lo spettacolo, ma si rimetterà alle decisioni che prenderanno la Rai e il Comitato tecnico scientifico”.

Secondo l’Ansa, dopo molte riflessioni Amadeus pare abbia deciso di restare al timone della kermesse perché far saltare Sanremo vorrebbe dire mettere in seria difficoltà tutti coloro che ci lavorano e perdere anche decine di milioni di ricavi che arrivano delle pubblicità. Possiamo festeggiare, Sanremo 2021 è salvo!

“ mi spiace che molti stiano dipingendo #Amadeus come arrogante .. questi 37 milioni che arrivano nelle casse della Rai. La Rai è di tutti noi” considerazione interessante di @martacagnola @Radio24_news #Sanremo #Sanremo2021 — Paolo Fornasari 🇪🇺🇮🇹 (@paoloangeloRF) January 30, 2021