Amadeus entra in Mediaset con Amici: l’annuncio di una nuova avventura

Svolta ad Amici di Maria De Filippi: Amadeus parteciperà al Serale del 2025, dopo aver ricevuto una deroga da Warner Bros Discovery. Sarà a fianco di Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario come giudice, con l’inizio della trasmissione previsto per sabato 22 marzo su Canale 5. La notizia è stata confermata da post sui social che documentavano le registrazioni, sebbene già circolassero voci sulla partecipazione di Amadeus.

Amadeus, ex presentatore di Sanremo, era già apparso nel programma in passato e ha recentemente giudicato una competizione di canto nella stessa trasmissione. Ora, insieme a lui, Malgioglio e D’Amario saranno chiamati a valutare i 16 allievi del talent show, divisi in tre squadre guidate da Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, da Emanuel Lo e Lorella Cuccarini, e da Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

Nel frattempo, la posizione di Amadeus sul canale Nove rimane incerta. Dopo avere lasciato la Rai, dove sperimentava nuovi format, i risultati ottenuti con la sua nuova programmazione non sono stati all’altezza delle aspettative, con programmi come “La corrida” e “Chissà chi è” che non hanno raggiunto il successo desiderato. La sua transizione da Rai a Nove è stata annunciata nel aprile 2024 e, nonostante gli sforzi di trovare una nuova identità televisiva, Amadeus sta ancora cercando il giusto collocamento all’interno della rete.