Amadeus e Stefano De Martino: Decretato il Vincitore del Confronto Auditel tra Chissà chi è e Affari Tuoi

Il confronto sugli ascolti TV tra Amadeus e Stefano De Martino ha visto prevalere nettamente il secondo. Durante la serata del 22 settembre 2024, il nuovo conduttore di “Affari Tuoi” ha conquistato un pubblico di 4.467.000 spettatori, pari al 25% di share. Amadeus, al debutto su Nove con i programmi “Chissà chi è” e “Suzuki Music Party”, ha ottenuto rispettivamente 926.000 spettatori (5,2%) e 628.000 spettatori (4,6%).

Il debutto di Amadeus non ha impressionato come ci si aspettava, considerando i successi ottenuti in precedenza sulla Rai. La serata evento ha cercato di attrarre l’audience, ma i dati dimostrano che il pubblico ha preferito “Affari Tuoi”. In particolare, il programma della Rai ha decisamente sovrastato le nuove proposte di Amadeus, evidenziando la forte concorrenza.

Un’analisi più approfondita mostra che il programma “Sempre al tuo fianco”, sempre su Rai 1 con Ambra Angiolini, ha totalizzato 2.265.000 spettatori (14,7%), superando “Suzuki Music Party” e dimostrando quindi una certa solidità nei palinsesti della Rai. La settimana precedente, senza i nuovi programmi di Amadeus, “Affari Tuoi” aveva già raggiunto 4.456.000 spettatori (24,6%) e “Sempre al tuo fianco” 2.436.000 (15,6%), il che denota una continuità di interesse verso questi programmi.

Sebbene Amadeus abbia migliorato le performance di ascolto del Nove rispetto ai programmi precedenti come “Little Big Italy”, la distanza rispetto ai numeri di De Martino e Rai rimane significativa. Questi risultati evidenziano non solo la forza di “Affari Tuoi” ma anche la difficoltà di Amadeus nel replicare su Nove il successo avuto sulla Rai.

La battaglia tra i due conduttori, quindi, segna un chiaro vantaggio per De Martino, il quale ha saputo mantenere e accrescere l’interesse del pubblico, mentre Amadeus, pur essendo un volto noto, ha coronato un inizio di percorso televisivo con risultati modesti. La competizione tra i due rimarrà accesa, e sarà interessante osservare come si svilupperanno i prossimi confronti di ascolti.