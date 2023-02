Amadeus e Mengoni dicono la loro sull’assenza di donne nella Top5 di Sanremo

Amadeus e Marco Mengoni questa mattina hanno tenuto una lunga conferenza stampa in merito al Festival di Sanremo che si è concluso ieri sera. Entrambi hanno commentato l’assenza di donne ai piani alti della classifica.

“Le donne mancanti dal podio? Penso che il pubblico voti la canzone” – ha dichiarato Amadeus – “Io non faccio quote né di genere né di età, il pubblico sceglie la canzone. Magari poi le vendite premiano le donne… Non credo che abbia una grande importanza. Penso lo facciano tutte le giurie, anche voi. Poi magari le vendite danno ragione alle donne, ho visto Madame molto alta. Stanno andando bene Ariete e Mara Sattei”.

Anche Marco Mengoni, vincitore dell’edizione, ha evidenziato l’assenza di donne in Top5.

“Le donne in questo Sanremo avevano canzoni incredibili. Ci sono rimasto molto male che bella cinquina non ci fosse nemmeno una donna, sarebbe stato bellissimo avere insieme a noi almeno una donna. In questo Paese devono cambiare ancora molte cose”.

