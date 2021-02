Questo sarà un Sanremo davvero difficile per Amadeus e Fiorello. I due sono chiamati a bissare i risultati record dello scorso anno, ma con un sacco di ostacoli in più, tra cui la difficoltà di avere ospiti stranieri (causa Covid) e l’addio al pubblico. In un’intervista rilasciata al settimanale Mio il conduttore de I Soliti Ignoti ha dichiarato che gli piacerebbe avere un grande nome internazionale sul palco dell’Ariston, ma che per adesso si concentra sulla musica italiana e che può fare solo i nomi degli artisti che hanno firmato un contratto.

“Se poi ci fosse l’opportunità di avere un grande nome internazionale sarei felice. Ben venga l’ospite internazionale, ma ci adesso stiamo concentrando molto sulla musica italiana. Posso fare i nomi solo di ospiti contrattualmente ‘chiusi’. Le voci di un mio addio al Festival erano false. Non sono uno che molla, mai. Per carattere non penso mai di lasciare un lavoro a metà, soprattutto mentre ci sto lavorando. Lo faccio per il rispetto per quelli che lavorano con me”.

Non vorrei spararla grossa, ma visto che Amadeus per lo scorso Festival voleva a tutti i costi Lady Gaga all’Ariston, questa volta avrebbe molte più chance. La Germanotta infatti è appena arrivata in Italia, dove rimarrà mesi, per girare il nuovo film di Ridley Scott. Sicuramente sarà più semplice convincerla a fare una “piccola” deviazione da Roma alla costa ligure.

Mamma Rai fuori il cash, grazie.

PS: ovviamente voglio la Germanotta per la finalissima, così da fare la grande reunion con…



Se Amadeus riesce a portare Lady Gaga a #Sanremo2021 vogliamo la reunion anche con Vincenzo Mollica. “Grazie signò” ❤️ pic.twitter.com/2GAAHAwNvF — Cinguetterai (@Cinguetterai) February 25, 2021

Quando Amadeus sostituirá Naomi Campbell con Gaga #Sanremo2021 pic.twitter.com/338xNOLqz8 — Sin From Below (@BabylonianDream) February 25, 2021

Caro Amadeus, dato che Lady Gaga è in Italia, non è che ci faresti una sorpresa e portarcela a Sanremo? Potresti diventare il nuovo Pippo Baudo !! #LadyGaga #sanremo2021 pic.twitter.com/Mbyf1twhLL — ludo_cuomo_ (@CuomoLudovica) February 25, 2021

Amadeus e l’ospitata sfumata di Madonna e Lady Gaga a Sanremo 2020.