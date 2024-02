Amadeus e la gag con Fiorello: "John Travolta mi ha guardato male…"

“John Travolta mi ha guardato male…”. Dopo la seconda serata del Festival di Sanremo 2024, Amadeus si accomoda all’Aristonello per qualche minuto in compagnia di Fiorello nella puntata di Viva Raidue – Viva Sanremo. L’argomento top è, ovviamente, la performance offerta dal direttore artistico e dallo showman con John Travolta, che si è esibito in un improbabile ‘Ballo del qua qua’.

“Io avevo previsto tutto, qui è la fine delle nostre carriere. Quella di Travolta e le nostre”, dice Fiorello riavvolgendo il nastro. “A Travolta ho detto ‘tu fai sempre cose fiche’… E’ andata così”, dice Fiorello. Durante la performance, Fiorello ha detto a John Travolta che “Amedeus è comunista”. “Sai che ti ha guardato così…”, dice Fiorello rivolgendosi a Amadeus. E il direttore artistico, tra le risate, conferma: “E’ vero, mi ha guardato male…”. Ma perché Amadeus ha detto sì al ballo del qua qua per l’ospite? “Mi sembrava divertente…”.