Amadeus e i 19 big pensati per Sanremo 2023: cast e ospiti internazionali

Il 2 e 3 dicembre al TG 1 Amadeus svelerà il cast dei big del Festival di Sanremo 2023, intanto però continua il toto nomi. Dopo Adnkronos e All Music Italia, anche Pipol Tv ha svelato i possibili cantanti in gara al prossimo Festival. Secondo il portale sul palco del Teatro Ariston saliranno anche nomi davvero forti come Marco Mengoni, Edoardo Vianello e Giorgia.

I possibili big scelti da Amadeus.

“Nomi esplosivi per Amadeus che ha scelto i cantanti in gara per il prossimo Festival. Ecco il cast: Lazza, Marco Mengoni , Ariete ,Vasco Brondi, Raf, Paola e Chiara, Fausto Leali, Elodie, Manuel Agnelli, Levante , Nada, LDA (Luca D’Alessio), Luigi Strangis , Giorgia , Madame, Tananai, , Rosa Chemical , Bresh e a sorpresa Edoardo Vianello” .

Sanremo 2023, i big internazionali: ipotesi Britney Spears e OneRepublic.

Secondo Novella 2000, Amadeus da mesi starebbe cercando di portare in Italia Britney Spears. Il rumor in realtà era già uscito l’estate scorsa: “Il personaggio celeberrimo che Amadeus avrebbe puntato è nientemeno che Britney Spears, che nei primi anni 2000 era una delle popstar più rinomate e più pagate al mondo. Se davvero Amadeus riuscisse a potarla sul palco dell’Ariston, sarebbero in molti ad esultare. In più lo share di Sanremo 2023 arriverebbe alle stelle. Il conduttore farà di tutto per averla“.

L’Ansa invece punta tutto sugli One Republic. Il leader del gruppo infatti in un’intervista rilasciata dopo gli MTV Europe Music Awards 2022 ha rivelato: “Torneremo presto in Italia, credo a inizio anno. Sanremo? Sì, penso proprio di sì. Ne stiamo parlando con la nostra etichetta discografica. So che il festival di Sanremo è una manifestazione molto importante per tutti voi. Sono contento di tornare. Non solo il festival, l’estate prossima ho in programma di passare un mese di vacanza in Italia“.

Per Britney Spears la vedo durissima, gli One Republic invece mi sembrano un’opzione molto più probabile.