Amadeus e De Martino: La Sfida Inaspettata su Canale 5

Striscia la Notizia, il noto telegiornale satirico che va in onda dal 1988, sta attraversando un periodo di difficoltà, con ascolti medi che si aggirano attorno al 14%. Recentemente, è regolarmente superato da Affari Tuoi, condotto da Stefano De Martino su Rai1, il quale ottiene ascolti significativamente maggiori. Per questa ragione, i vertici di Mediaset stanno valutando la possibilità di sostituire temporaneamente Striscia con un nuovo game show, potenzialmente guidato da Amadeus.

Amadeus, attualmente legato a Discovery con un contratto di tre anni, ha già lavorato in passato per Mediaset, dove ha ottenuto visibilità al Festivalbar. Nonostante l’esperienza poco soddisfacente nella sua ultima presenza a Mediaset, la situazione attuale è cambiata significativamente. Si specula che il conduttore, che potrebbe apparire come giudice nel serale di Amici di Maria De Filippi, stia considerando un ritorno in pianta stabile su Canale 5, affiancando Gerry Scotti nella conduzione di game show nel formato dell’access prime time.

Queste indiscrezioni pongono interrogativi sull’orientamento strategico di Mediaset e sull’efficacia di Striscia la Notizia, che una volta dominava la scena televisiva. Se Amadeus dovesse davvero tornare, rappresenterebbe una sfida diretta a De Martino e al suo Affari Tuoi, segnando un nuovo capitolo nella lotta degli ascolti televisivi. Sebbene si tratti ancora di supposizioni, non si può escludere un futuro dove Amadeus reinterpreti il suo approccio alla conduzione, contribuendo a ridisegnare il panorama dell’intrattenimento italiano.