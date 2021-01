È terminato con un ultimatum l’incontro speciale fra Amadeus ed il direttore di Rai Uno Stefano Coletta, che si è tenuto oggi in Viale Mazzini dopo il messaggio del Ministro (dimissionario) della Cultura, Dario Franceschini.

“Amadeus non intende fare dietrofront. Al termine dell’incontro in Viale Mazzini con il direttore di Rai1 Stefano Coletta, il conduttore ha ribadito la sua posizione sul Festival di Sanremo 2021: non condurrà davanti ad una sala vuota”.

