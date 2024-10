Amadeus da Fazio: le sue verità sugli ascolti di Chissà chi è

Amadeus, recentemente approdato al Nove, è stato ospite di Fabio Fazio nel programma “Che Tempo Che Fa”, dove ha discusso della sua trasmissione “Chissà chi è” e ha risposto alle critiche riguardo ai bassi ascolti. Durante l’intervista, il conduttore ha affermato: “Gli ascolti sono assolutamente importanti, ma quando si inizia un nuovo programma, bisogna dare tempo affinché la trasmissione si affermi”. Amadeus ha sottolineato la sua consapevolezza sul fatto che i riscontri iniziali non sarebbero stati eclatanti, ammettendo addirittura di aver sperato di partire con un 3% di ascolti. Ha anche spiegato che il suo contratto prevede un impegno di quattro anni, e che il percorso di una nuova trasmissione è simile a un viaggio che richiede tempo per essere apprezzato dal pubblico.

In merito alla sua decisione di passare dalla Rai al Nove, Amadeus ha dichiarato che le scelte personali sono spesso mal comprese. A 62 anni, sente il bisogno di sperimentare e di fare nuove esperienze, evidenziando il suo carattere irrequieto. Fazio, commentando la situazione, ha affermato che “costruire l’abitudine su una rete che non ha mai avuto un game non è immediato”, esortando a dare tempo al programma per svilupparsi. Ha anche rivelato che Amadeus appare tranquillo riguardo alla situazione, sebbene lo abbia sentito più preoccupato per un derby calcistico perso dalla sua squadra, l’Inter.

Inoltre, il programma “Chissà chi è” ha affrontato delle polemiche sulle sue performance, in particolare in confronto a “Affari Tuoi”. Ci sono già speculazioni sul possibile spostamento del programma di Amadeus per evitare la concorrenza con il noto show. Fazio, da parte sua, ha mostrato supporto a Amadeus evidenziando che il successo non arriva immediatamente e incoraggiando i telespettatori a sintonizzarsi per dare una chance alla nuova trasmissione. La speranza è che con il tempo e la pazienza, “Chissà chi è” possa trovare il suo pubblico.

In sintesi, Amadeus sostiene la necessità di avere tempo per poter costruire una trasmissione efficace, mentre Fazio mette in evidenza le sfide di introdurre un nuovo programma su una rete che non ha mai avuto un format simile.