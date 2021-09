Amadeus ha parlato del prossimo Festival di Sanremo 2022 e ha confermato la presenza di un grande protagonista.

Il Festival di Sanremo 2022 si sta avvicinando. Da mesi ormai sappiamo che al timone ci sarà ancora una volta Amadeus, mentre per quanto riguarda il cast e tutti gli altri protagonisti ancora siamo nel campo delle ipotesi. C’è chi spera in un ritorno di Mahmood, chi in quello di Ibrahimovic, che qualche settimana fa è sembrato dare un indizio ai suoi fan. Per ora c’è però una sola persona che sarà sicuramente sul palco dell’Ariston insieme al conduttore. Di chi si tratta? Scopriamolo insieme.

Amadeus

Amadeus conferma un grande protagonista a Sanremo 2022

Intervenuto a Porta a Porta come ospite, il conduttore e direttore artistico del Festival ha regalato qualche anticipazione su quello che potrebbe essere la prossima edizione della kermesse, molto attesa dopo le difficoltà dello scorso anno. Quella del 2021 rimarrà infatti un’edizione storica per la mancanza del pubblico in sala. La speranza è che tutto possa andare per il meglio e che quella 2022 possa essere ricordata come quella della vera ripartenza. Una ripartenza nel segno della continuità.

Sanremo 2022: ci sarà anche Amadeus?

La grande domanda che tutti si sono fatti dopo la conferma di Amadeus è stata: ci sarà ancora una volta anche Fiorello? Lo showman siciliano è sembrato infatti molto provato dpo due edizioni consecutive di Sanremo, e non sembrava certo un suo ritorno. Invece, a quanto pare Rosario sarà ancora della partita. Lo ha confermato Amadeus: “Per me lui è un fratello, gli voglio bene. Non potrei fare Sanremo senza di lui. E lui, ogni volta che dico questo, mi insulta. Mi dice: ‘Vedi? Mi fai venire i sensi di colpa, e poi devo venire’“. Per Amadeus non c’è alcun Sanremo di Amadeus senza Fiorello. Non sa nemmeno cosa farà o cosa vorrà fare, ma è certo che ci sarà di che divertirsi.