Amadeus ha parlato della positivà al Covid di Moreno Conficconi degli Extraliscio: ecco le dichiarazioni del direttore artistico del Festival di Sanremo.

Dopo la positività al Covid di Moreno Conficconi degli Extraliscio, tra i Big in gara a Sanremo 2021 con Bianca luce nera, il direttore artistico Amadeus ha confermato la notizia, spiegando anche quali sono adesso le mosse degli organizzatori per salvare il Festival. Intervenuto a Social Club su Radio 2, il presentatore ha spiegato che fortunatamente mancano due settimane all’inizio della kermesse, quindi la speranza che gli Extraliscio possano essere in gara è ancora viva. Tuttavia…

Sanremo 2021: Amadeus conferma la positività al Covid di Moreno degli Extraliscio

Non si poteva negare, dopo il clamore mediatico causato dalla notizia nelle ultime ore. Anche per questo Amadeus ha scelto d’intervenire in radio, spiegando cosa è successo e cosa accadrà, e regalando un minimo di speranza ai fan della band: “Fortunatamente mancano 15 giorni al Festival: sono state spostate in avanti le prove degli Extraliscio, ci auguriamo che tutto possa rientrare e che possano essere presenti in gara“.

Amadeus

Conficconi è stato sottoposto al test per il Covid-19 il 17 febbraio, prima di entrare nel Teatro Ariston, risultando positivo. Per lui si è attivata subito la quarantena. Spiega il presentatore: “È stato attivato il protocollo con i tamponi agli altri componenti del gruppo: oggi si saprà il risultato. Se risulteranno negativi, dovranno fare una settimana di quarantena. Attendiamo il tampone molecolare della persona risultata positiva“.

Amadeus resta ottimista

Ad ogni modo, nemmeno l’incidente degli Extraliscio fa perdere l’ottimismo al presentatore, che ha sottolineato come l’umore sia alle stelle e tutti non vedano l’ora di cominciare. Anche se non si possono nascondere alcune difficoltà: “Ovviamente c’è tutta una serie di protocolli da rispettare, che è la parte più faticosa, ma fondamentale per la salute di tutti“. Di seguito il video di Alla fermata degli Extraliscio: