Il direttore artistico di Sanremo 2021 ha confermato che non sarà alla guida del Festival anche nel 2022: ecco le parole di Amadeus.

Amadeus sì o Amadeus no? Chiusa la difficoltosa avventura del Festival di Sanremo 2021, già ci si proietta sulla prossima kermesse. E, nonostante l’annuncio fatto in conferenza stampa, c’è chi ipotizza ancora un Amadeus-ter, ovvero un terzo Festival di fila per il noto conduttore. Un’ipotesi che però lo stesso diretto interessato nega categoricamente in una nuova intervista a Fanpage.it. Ecco le sue dichiarazioni.

Amadeus nega l’ipotesi Sanremo 2022

Non ci sarà un terzo Festival di Amadeus di fila. Lo ha confermato il conduttore, ammettendo che ciò che ha detto in conferenza stampa è frutto di una decisione presa da molto tempo. Anche perché sa che quello che ha fatto è qualcosa di storico, di cui si parlerà anche tra 30 anni.

Amadeus

Ma possibile che la sua scelta possa essere frutto anche delle voci su Alessandro Cattelan? A quanto pare no: “Avevo già deciso che non avrei fatto il terzo, poi le voci ci sono, magari c’è chi le sa gestire o meno, però credo che quando si fa un Sanremo le voci vanno lasciate fuori, bisogna avere la capacità di dire che di tutte queste voci al massimo se ne parla dal lunedì“.

Sanremo 2022: chi sarà il nuovo direttore artistico?

Il conduttore ha quindi chiarito che ha voluto anticipare l’annuncio per evitare che con un successo qualcuno potesse dire che mollavo perché sapevo che non mi sarei ripetuto o, al contrario, con un insuccesso finissi per fuggire. Dopo aver confermato di voler comunque fare il Sanremo estivo, una sorta di Festivalbar dedicato alla Città dei Fiori, l’artista ha risposto lapidariamente all’ipotesi su un nuovo direttore artistico, magari una donna: “A quello ci penserà il direttore o amministratore delegato, io ringrazio Salini che mi ha chiesto di fare il terzo, lo ringrazio ma da questo momento spetta a loro decidere chi possa farlo l’anno prossimo“.