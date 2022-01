Ci siamo, è iniziata la settimana santa di Sanremo. Stamani nella cittadina ligure si è tenuta la conferenza stampa del Festival e Amadeus ha fatto il punto della situazione. Il conduttore ha spiegato di aver occupato anche lo spazio del DopoFestival e che quindi le serate avranno una durata davvero mostruosa, anche se cercherà di non far esibire i big in gara alle due di notte. Quindi dall’una alle due ci sarà la coda dello show, fatta di siparietti: “Cercheremo di fare il possibile per non far esibire cantanti tardi“.

Nessun piano B nel caso Amadeus dovesse contrarre il Covid: “Non c’è un piano B: se mi prendo il Covid state con me 10 giorni fino a che non mi passa“.

Cambiamenti invece per le prove, i cantanti infatti saranno vestiti di tutto punto e truccati, così che se dovessero beccarsi il CoronaVirus avrebbero comunque un’esibizione ben confezionata da trasmettere per le 5 serate: “L’ho detto informalmente di venire truccati bene alle prove… Si è consapevoli che quel video, quella ripresa, possa essere il video che lo sostituisce in presenza… Speriamo non succeda“.

Amadeus “Faremo un po’ tardi”. Signore e signori, preparatevi: le 2 di notte, vamos #Sanremo2022 — #Sanremohistory 💐 (@sanremohistory) January 27, 2022

#Amadeus “Nessun piano B in caso io prenda il Covid. Se accade state con me dieci giorni finché non mi passa” #Sanremo2022 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) January 31, 2022

Amadeus e il problema degli ospiti internazionali.

“Purtroppo il Covid ci ha messo in difficoltà e mi dispiace che gli ospiti internazionali non ci siano. Ci sono state trattative e anche la volontà, ma poi la paura di muoversi, i numeri sui contagi, la necessità di confermare mesi prima ha bloccato tutto e allo stato attuale non sono in grado di dare nomi internazionali. La colpa è della pandemia, non degli artisti né nostra. In passato ci avevamo provato con Dua Lipa, ma non è stato possibile. Quando accadrà, si tornerà alla normalità. I Meduza però sono italiani: è normale per loro tornare a casa. Quando chiedi a un gruppo americano a venire in Italia, magari mesi prima, è difficile che ti dicano di sì, soprattutto in pandemia. Poi sentono i bollettini e magari l’entourage sconsiglia loro di esserci. Ci abbiamo provato ma è difficile”.

amadeus rivorrebbe dua lipa, come ti capiamo #Sanremo2022 pic.twitter.com/eAM9VcWLsq — ɢ ᴄᴏᴍᴇ ɢɪᴏsᴛʀᴀ (@sonosolo_gi) January 31, 2022

Fonte: TV Blog