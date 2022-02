Amadeus questa sera aprirà le danze della 72esima edizione del Festival di Sanremo; al suo fianco – come co-conduttrice della serata, l’attrice Ornella Muti.

Una serata che avrà come ospiti. Fra i tanti: Fiorello, il campione di tennis Matteo Berrettini, i Maneskin (che si esibiranno con una nuova canzone), Raoul Bova e Nino Frassica per lanciare la nuova stagione di Don Matteo e Claudio Gioè per la serie Màkari.

Questo è invece l’ordine di uscita dei cantanti di stasera:

Achille Lauro Yuman Noemi Gianni Morandi La Rappresentante di Lista Michele Bravi Massimo Ranieri Mahmood e Blanco Ana Mena Rkomi Dargen D’Amico Giusy Ferreri

A votare questa sera (e domani sera) esclusivamente la Sala Stampa.

Amadeus con Ornella Muti, i video della conferenza stampa

Da segnalare una piccola polemica esplosa durante la conferenza stampa, quando un giornalista ha chiesto ad Ornella Muti un commento sulla cannabis.

Ornella Muti sulle polemiche riguardanti la cannabis: “Io spingo la cannabis legale, non l’aspetto ludico della canna. Mi dispiace che cannabis venga legata a canna. Pensano che io giri per il backstage donando canne. Io mi curo omeopaticamente”#Sanremo2022 pic.twitter.com/LdaxX84Lv5 — Cinguetterai 🎶💐 (@Cinguetterai) February 1, 2022