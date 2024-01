Amadeus commenta il caso di Chiara Ferragni e svela: “La Rai mi vuole anche per Sanremo 2025”

Manca meno di un mese al ritorno del Festival di Sanremo e Amadeus per l’occasione ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica, nel corso della quale ha parlato anche di Chiara Ferragni, sua co-conduttrice dello scorso anno.

“Provo dispiacere per chi vive questa situazione” – ha dichiarato in risposta allo scandalo Balocco – “Chiara è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca. Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa. Trapattoni diceva: ‘Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro, ma è anche quello dove sei più esposto ai venti: non puoi permetterti di fare nessun errore’“.

Come si sarebbe comportato Amadeus se lo scandalo Balocco fosse esploso lo scorso Natale? Avrebbe confermato Chiara Ferragni alla conduzione del Festival di Sanremo o l’avrebbe sostituita per evitare polemiche? Questo non gli è stato chiesto, ma in merito alle polemiche ha specificato:

“Le polemiche? Non possono non esistere. Me lo disse Pippo Baudo durante un famoso pranzo in cui mi diede preziosi consigli che mi aprirono gli occhi: ‘Ricordati che le polemiche faranno parte di Sanremo, se non ci saranno, non sarà Festival‘. Non sono fatto per la polemica caratterialmente, ma sono Swiffer, le attiro senza cercarle. Sono 5 ore di diretta, può succedere qualunque cosa. Ma ho anche capito che la polemica, con la velocità con cui arriva, si spegne”.

Amadeus apre a una sua sesta edizione di Sanremo

Il conduttore, infine, ha confessato che la Rai gli ha già chiesto di condurre il Festival di Sanremo anche nel 2025. Lo ha confessato parlando di Fiorello.

“Questi cinque Festival non sarebbero potuti essere così se non lo avessi avuto al mio fianco, in modi diversi. Poi mi prende in giro. Portiamo a casa il quinto. Ho promesso all’azienda di dare una risposta sul sesto, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso, ovviamente. Per una questione di rispetto, il giorno dopo ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema”.

