Amadeus, canzone scartata da Sanremo ha avuto un enorme successo

Questo è un periodo fortunatissimo per Annalisa, che con Bellissima e Mon Amour ha conquistato tutte le classifiche. Stando a quello che ha rivelato Pipol Tv però Bellissima sarebbe stata presentata per Sanremo, ma Amadeus l’avrebbe scartata.

“Anche i migliori sbagliano. Un piccolo retroscena è stato svelato a noi di Pipol dietro le quinte del TIM Summer Hits , attualmente in onda su Raidue. Amadeus , nella scorsa edizione dei record, ha bocciato ‘Bellissima’ di Annalisa tra i big in gara. Proprio così. La canzone oggi Tre volte disco di platino e con oltre 300 mila copie vendute, non è stata suonata sul palco del teatro Ariston perché non aveva convinto il conduttore.

Può capitare di sbagliare (i numeri danno ragione alla cantante) anche perché in gara ci sono stati una serie di pezzi tormentone cantati ancora oggi e ancora oggi in classifica. Un altro elemento però fa pensare. Come mai la cantante che in quest’ultimo anno ha venduto copie su copie e incassato premi su premi , non sia stata convocata per eventi importanti come il 1 maggio o il concerto per l’Emilia Romagna? Questo è un vero mistero”.