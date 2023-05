Amadeus avrebbe scelto la co-conduttrice di Sanremo 2024: il nome che mette d’accordo tutti

Mancano ancora nove mesi al Festival di Sanremo 2024, ma Amadeus è già al lavoro per il cast della prossima edizione. Sembra addirittura che il conduttore abbia già pensato a chi lo affiancherà sul palco del Teatro Ariston. Secondo un’indiscrezione del settimanale Vero Tv, il direttore artistico del Festival avrebbe intenzione di contattare Annalisa.

“Siamo venuti a conoscenza che è in pole position per un importantissimo impegno in tv. Si tratterebbe di un ruolo davvero importante. Sembra che Amadeus la voglia tra le prime donne della prossima edizione del Festival di Sanremo. Così com’è stato l’anno scorso per Chiara Ferragni”.

L’ipotesi di Annalisa nelle vesti di co-conduttrice di Sanremo l’avevano riportata il mese scorso anche il settimanale Chi e poi Vanity Fair: “Nessuna certezza dai vertici Rai né dal direttore artistico, ma solo una supposizione basata sul dilagante successo che la cantante sta riscuotendo. Il primo singolo Bellissima, che aveva presentato in anteprima proprio sulla cover digitale di Vanity Fair, è diventato il tormentone dell’estate e lei stessa ha raccontato di vivere se non una rinascita, almeno un nuovo capitolo della sua vita, personale e professionale. L’idea ha già infervorato i fan e incuriosito la stampa, anche perché la macchina per la prossima edizione è già all’opera e le sorprese sembrano già dietro l’angolo“.

Amadeus vuole Annalisa come co-conduttrice? Il commento della cantante.

Ieri Annalisa ha rilasciato una lunga intervista a La Repubblica e tra le tante cose ha anche dichiarato che non disdegnerebbe l’idea di affiancare Amadeus alla conduzione del Festival di Sanremo.

“Se a Sanremo 2024 ci andrei come co-conduttrice o partecipante che punta all’Eurovision? Allora, d’istinto sceglierei la gara, per me il palco è dove cantare. Pensandoci però, l’altra occasione sarebbe, non per autocitarmi: bellissima”.

E in effetti Annalisa ha tutte le carte in regola per salire sul palco dell’Ariston nelle vesti di co-conduttrice.