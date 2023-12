Amadeus apre le porte a un sesto Festival di Sanremo consecutivo

Amadeus aveva detto uno e poi basta. Poi è arrivata la pandemia, gli è stato chiesto il bis e ha accettato la dura sfida all’interno di un Ariston vuoto e pieno di palloncini. Poi non c’è due senza tre e infine il colpo di scena: la Rai lo ha bloccato per altri due anni, ovvero per l’edizione 2023 (vinta da Marco Mengoni con il brano Due Vite) e l’edizione 2024 (che prenderà vita il prossimo 6 febbraio).

Insomma, quella che vedremo a febbraio sarebbe dovuta essere la sua ultima edizione (almeno consecutiva), come ha recentemente dichiarato.

“Non ci sarà un sesto Festival per me nel 2025. Non so come saluterò, magari lo farò all’inizio o alla fine. Io la lacrimuccia l’ho avuta una volta. L’anno in cui è tornato il pubblico all’Ariston, nel 2022. Quando sono sceso con quell’applauso fortissimo è scesa la lacrima. Vedere la gente dopo aver visto il nulla, mi ha colpito. Poi quel Sanremo 2021 non tutti lo volevano fare. Poi vivevamo con la costante paura che qualcuno si ammalasse. Infatti facevamo tamponi di continuo. L’ultimo tampone è stato proprio il sabato per la finale”.