Continua la gara a Sanremo. Il festival inizia in un modo insolito, con un ringraziamento speciale. Amadeus apre questa terza serata, con queste prime parole: “Oggi come tutti sapete è un bel giorno per il nostro paese, per la Repubblica Italiana”.

Fonte Studio Sanremo

Il ringraziamento del conduttore, avviene con una dedica particolare. Con il pezzo storico della grande Mina: Grande grande: “Lei ha assistito con la sua signora all’ultimo concerto di Mina a Viareggio”. Ecco come è avvenuta l’apertura del 72esimo Festival della canzone Italiana.

Un omaggia al nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appena rieletto: “Oggi come tutti sapete è un bel giorno per il nostro paese, per la Repubblica Italiana.

Il presidente Sergio Mattarella ha prestato giuramento ed è tornato al Quirinale. Vorrei in modo irrituale rivolgermi a lei per augurarle buon lavoro” dice Amadeus.

L’omaggio viene accolto con un grande applauso dalla platea presente al Teatro Ariston. Il conduttore decide di ripercorrere, in breve, alcune delle parole che il presidente oggi ha dedicato al nostro paese: “Oggi ha ricordato la bellezza della cultura del teatro e dell’arte”, mai temi più attinenti alla serata in corso.

E per concludere, la dedica, dell’orchestra intona la canzone di Mina e, sulle note di Grande grande, si porge un lieto omaggio al nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Una dedica che in molti si aspettavano, dato che le elezioni sono iniziate sabato 29 gennaio, a soli tre giorni dall’inizio della gara canora.

C’è da dire inoltre, che il discorso del presidente Mattarella, è stato molto gradito anche in parlamento accolto da tutti con un grande e affettuoso applauso.