Dopo aver svelato le 5 conduttrici che lo affiancheranno al Teatro Ariston, Amadeus è tornato al TG1 per un altro annuncio importante sul Festival. Poco fa il presentatore Rai ha elencato tutte le cover con le quali si esibiranno i big in gara nella quarta serata della kermesse canora: “Amici del TG1 vi darò l’elenco di tutte le cover e i duetti che ascolteremo nella serata del venerdì di Sanremo 2022. – ha continuato Amadeus – Sarà un omaggio agli anni 70, 80 e 90”.

Ottima scelta dei brani, sia stranieri che italiani. Un applauso per Tananai che omaggerà Raffaella Carrà e anche ad Emma e Francesca Michielin che canteranno Baby One More Time!

A #Sanremo2022 Tananai e Rosa Chemical omaggiano Raffaella Carrà, Iva Zanicchi invece Milva, Ranieri sceglie Pino Daniele con Nek. Si ricompone la coppia Ana Mena – Rocco Hunt, mentre Le Vibrazioni, Elisa e Noemi puntano sull’inglese. pic.twitter.com/Mzj0IStdk0 — Ivan Buratti (@ivanburatti) January 20, 2022

Tananai con A far l’amore comincia tu della nostra Raffaella perché i protetti io me li scelgo sempre bene ❤️#Sanremo2022 pic.twitter.com/2OlAwLxuvA — Giulia extrariccia² 💐|🌟🦦 (@ailuig96) January 20, 2022

Amadeus e le cover di Sanremo 2022.

La Vibrazioni con Sophie and the Giants: Live and Let Die (Paul Mc Cartney)

Dito nella Piaga e Donatella Rettore: Nessuno mi Può Giudicare (Caterina Caselli)

Michele Bravi: Io Vorrei, Non Vorrei, Ma se Vuoi (Lucio Battisti)

Massimo Ranieri con Nek: Anna Verrà (Pino Daniele)

Fabrizio Moro: Uomini Soli (Pooh)

RKomi con Calibro 35: medley di Vasco Rossi

Giovanni Truppi con Vinicio Capossela: Nella Mia Ora di Libertà (Fabrizio De Andrè)

Elisa: What A Feeling (Irene Cara, Flashdance)

Tananai con Rose Chemical: A Far L’Amore Comincia Tu (Raffaella Carrà)

Noemi: You Make Me Feel A Natural Woman (Aretha Franklin)

Ana Mena con Rocco Hunt: Medley

Iva Zanicchi: Canzone (Milva)

Gianni Morandi con Mousse T: Medley

Achille Lauro con Loredana Bertè: Sei Bellissima (Loredana Bertè)

Dargen D’Amico: La Bambola (Patty Pravo)

Emma con Francesca Michielin: Baby One More Time (Britney Spears)

Mahmood e Blanco: Il Cielo in Una Stanza (Gino Paoli)

Matteo Romano con Malika Ayane: Your Song (Elton John)

Yuman con Rita Marcotulli: My Way (Frank Sinatra)

Aka7Evan con Arisa: Cambiare (Alex Baroni)

Sangiovanni con Fiorella Mannoia: A Muso Duro (Pierangelo Bertoli)

La Rappresentante di Lista con Cosmo: Be My Baby (The Ronettes)

Highsnob e HU con MR Rain: Mi Sono Innamorato di Te (Luigi Tenco)

Giusy Ferreri con Andy dei Bluvertigo: Io Vivrò Senza Te (Lucio Battisti)

Irama con Gianluca Grignani: La Mia Storia Tra le Dita (Gianluca Grignani).