Amadeus: “400 canzoni per Sanremo”, poi svela se sarà il suo ultimo Festival

Da quando Amadeus è arrivato al Festival di Sanremo i Big fanno a gara e sgomitolano pur di partecipare. Lui è riuscito a riportare in gara icone della musica come Elisa, Giorgia e Marco Mengoni; è riuscito a far riunire Paola & Chiara e far salire sul palco dell’Ariston artisti decennali che mai lo avevano calcato come gli Articolo 31, i Cugini di Campagna e come farà Alessandra Amoroso. Non riconoscere il valore aggiunto di Amadeus significa tapparsi gli occhi.

Intervistato su Rai Radio2 da Massimo Cervelli e Tommaso Labate, il direttore artistico di Sanremo ha confermato che questo sarà il suo ultimo Festival. Almeno consecutivo.

“Sarà il mio ultimo Sanremo. Mi porta via Fiorello ed è giusto che sia così. Mai avrei immaginato di fare cinque Festival di Sanremo consecutivi, non vorrei mai superare il record di Pippo Baudo e Mike Bongiorno. È giusto fermarsi adesso, poi nella vita chi lo sa, siamo ancora giovani, chissà un giorno”.

La voglia di Amadeus sarebbe quindi quella di prendersi una pausa e di tornare in futuro, anche se mi auguro che la Rai glielo impedisca. Ci va benissimo pure una sesta edizione consecutiva.

Amadeus: “400 canzoni per Sanremo”

“I brani cominciano ad arrivare dall’estate, però in realtà il 70% arriva tra ottobre e novembre. E quindi poi lì di corsa ascolti tante cose, di giorno, di notte, per me la macchina è un luogo ideale per ascoltare. I cantanti che poi fanno parte della lista definitiva non lo sanno, l’ok definitivo alla lista è arrivato alle due di notte del giorno prima dell’annuncio. La sera prima sorgono i dubbi: ma non i dubbi di chi c’è, i dubbi di chi non c’è. Sono arrivati più di 400 brani, una cinquantina sono quelli che reputi forti, ti piacciono. Di questi 50 circa 35 sono quelli che vuoi portare, ne puoi scegliere 27, e già sono tanti, quindi 8 sono fuori. Quelli ti tengono sveglio fino alle 2 o alle 3 di notte.Devi valutare tante cose che ho nella mia testa a livello di sensazioni personali”.

Fra i tanti esclusi, come sappiamo, ci sono Albano, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Alexia, Arisa, Patty Pravo, Marcella Bella, Bresh, Fabrizio Moro, Michele Bravi, gli Zero Assoluto e Malika Ayane.