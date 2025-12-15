11.6 C
Roma
lunedì – 15 Dicembre 2025
Musica

AMA Music Festival Italia

Da stranotizie
AMA Music Festival Italia

Il grande successo delle ultime edizioni ha portato AMA Music Festival a tornare nell’estate 2026, con le prime due date dedicate all’hard rock e al rock più iconico di sempre. L’appuntamento è fissato per sabato 11 e domenica 12 luglio nel Parco di Villa Negri a Romano d’Ezzelino, con una proposta di altissimo profilo supportata da importanti media partnership.

L’11 luglio saliranno sul palco Scorpions e Saxon, con la band tedesca che arriva a questo appuntamento dopo aver celebrato 60 anni di carriera. Il 12 luglio sarà la volta di Alice Cooper e The Damned, per un doppio appuntamento che conferma l’altissimo profilo artistico del festival. Il programma sarà completato da altri nomi di primo piano, che verranno annunciati nelle prossime settimane.

Le due giornate sono pensate per celebrare la potenza del rock, tra chitarre senza compromessi, grandi classici e un pubblico pronto a vivere un’esperienza intensa e autentica. La vendita generale dei biglietti inizierà il 16 dicembre, ore 11.00, su Vivaticket e su www.amamusicfestival.com.

L’edizione 2025 ha registrato oltre 57.000 presenze complessive, confermando una partecipazione straordinaria nonostante le condizioni meteo instabili. Sul palco si sono alternati alcuni tra i più importanti nomi della scena internazionale, tra cui The Black Keys, Queens of the Stone Age e The Prodigy.

I quattro artisti che apriranno il nuovo capitolo di AMA Music Festival sono considerati leggende della musica mondiale. Scorpions e Saxon sono tra le band hard rock più influenti e longeve di sempre, mentre Alice Cooper è un’icona assoluta dello shock rock e The Damned sono stati tra i primissimi gruppi punk britannici a pubblicare un singolo e un album.

I biglietti per le due giornate di luglio sono già disponibili, con prezzi che partono da 65 euro più diritti di prevendita per il parterre posto unico. Sono anche disponibili pacchetti VIP che includono accesso alla Terrazza Vip riservata, Park Vip, entrata dedicata e anticipata per acquisto esclusivo del merchandising degli artisti.

🔗 Per info su concerti e biglietti, visita TicketOne.

Articolo precedente
Bonifiche Ferraresi acquista Fratelli Martini
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.