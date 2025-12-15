AMA Music Festival Italia

Il grande successo delle ultime edizioni ha portato AMA Music Festival a tornare nell’estate 2026, con le prime due date dedicate all’hard rock e al rock più iconico di sempre. L’appuntamento è fissato per sabato 11 e domenica 12 luglio nel Parco di Villa Negri a Romano d’Ezzelino, con una proposta di altissimo profilo supportata da importanti media partnership.

L’11 luglio saliranno sul palco Scorpions e Saxon, con la band tedesca che arriva a questo appuntamento dopo aver celebrato 60 anni di carriera. Il 12 luglio sarà la volta di Alice Cooper e The Damned, per un doppio appuntamento che conferma l’altissimo profilo artistico del festival. Il programma sarà completato da altri nomi di primo piano, che verranno annunciati nelle prossime settimane.

Le due giornate sono pensate per celebrare la potenza del rock, tra chitarre senza compromessi, grandi classici e un pubblico pronto a vivere un’esperienza intensa e autentica. La vendita generale dei biglietti inizierà il 16 dicembre, ore 11.00, su Vivaticket e su www.amamusicfestival.com.

L’edizione 2025 ha registrato oltre 57.000 presenze complessive, confermando una partecipazione straordinaria nonostante le condizioni meteo instabili. Sul palco si sono alternati alcuni tra i più importanti nomi della scena internazionale, tra cui The Black Keys, Queens of the Stone Age e The Prodigy.

I quattro artisti che apriranno il nuovo capitolo di AMA Music Festival sono considerati leggende della musica mondiale. Scorpions e Saxon sono tra le band hard rock più influenti e longeve di sempre, mentre Alice Cooper è un’icona assoluta dello shock rock e The Damned sono stati tra i primissimi gruppi punk britannici a pubblicare un singolo e un album.

I biglietti per le due giornate di luglio sono già disponibili, con prezzi che partono da 65 euro più diritti di prevendita per il parterre posto unico. Sono anche disponibili pacchetti VIP che includono accesso alla Terrazza Vip riservata, Park Vip, entrata dedicata e anticipata per acquisto esclusivo del merchandising degli artisti.