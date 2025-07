Ama Music Festival: dieci anni di musica indimenticabile

Il venerdì di grande musica si avvicina al festival di Romano d’Ezzelino, in provincia di Vicenza, che celebra il suo decimo anniversario. Con una lineup di spicco, Ama Music Festival si prepara a un’edizione ricca di artisti di fama mondiale.

L’inizio del festival è fissato per il 15 luglio con tre giorni di eventi che si svolgeranno nella nuova location del parco di Villa Negri. I Black Keys, Jet e The Lemon Twigs si esibiranno il primo giorno, seguiti dai Queens of the Stone Age, The Kills e The Amazons il 16 luglio. Il 17, i Gipsy Kings feat Nicolas Reyes saranno protagonisti della serata dedicata all’iniziativa “Ama for peace”. Ad agosto, il festival continuerà a presentare diversi artisti ancora da annunciare.

Andrea Dal Mina, il fondatore, ha dichiarato che l’obiettivo fin dal 2015 era quello di realizzare un festival europeo che potesse unire grandi nomi della musica internazionale con talenti locali, supportato da un team di 300 volontari. La lineup di quest’anno, con artisti italiani e internazionali, riflette pienamente questa filosofia.

Un’ulteriore novità è rappresentata dall’introduzione di un secondo palco dedicato alla musica elettronica e attività per i bambini, contribuendo così a rendere il festival ancora più inclusivo. Tra i nomi in programma spiccano i leggendari Prodigy e band emergenti come gli Electric Callboy, con l’aspettativa di consolidare la visibilità di artisti in crescita nel panorama musicale italiano.