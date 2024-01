Ama la biblioteca, i libri e i suoi visitatori ma la sua casa chiuderà

Lelo cerca una nuova casa: il gatto arancione è il guardiano di una piccola biblioteca di provincia ma ora che chiuderà le sue porte dovrà trasferirsi.

Nella piccola cittadina di provincia di Guaxupé, in Brasile, le leggi statali avevano supportato la presenza del gatto arancione, Lelo, all’interno della Biblioteca Municipale fino alla triste notizia del suo trasferimento. In un appello condiviso il 3 gennaio 2024, sulla pagina Instagram dedicata al micio amante dei libri e dei visitatori della biblioteca, una donna che ha sposato la causa in favore di una degna sistemazione futura per Lelo spiega qual’è la sua attuale situazione e come poter aiutare il micio a trovare una nuova casa per sempre.

L’appello per il gatto Lelo in vista del trasferimento: la sua casa biblioteca chiuderà presto

Nel corso della sua vita, l’anziano gatto dal manto rosso – da sempre abituato ad accogliere i lettori e a vivere tra i libri che presto verranno inscatolati nella sua cara biblioteca – ha abitato nello Stato del Minas Gerais. La località è attualmente considerata, a livello internazionale, come una meta piuttosto interessante poiché non ancora invasa dal turismo di massa. E dunque, per tal ragione, ancora in grado di donare, agli occhi dei suoi visitatori, dei preziosi istanti di meraviglia.

Tra le attività che la località presenta ai suoi visitatori vi è stata – fino ad oggi – la possibilità di conoscere il gatto Lelo, amato dagli abitanti del luogo per la sua attitudine a trascorrere le sue giornate a stretto contatto con le pagine stampate e coloro che non potrebbero vivere senza di esse. Lelo, come si può notare grazie ai molteplici contenuti pubblicati sulla pagina Instagram dedicata all’adorabile micio, ama anche sonnecchiare tra i volumi, stendersi ai raggi del sole che filtrano tra le fessure della porta e ammaliare i passanti con i suoi meravigliosi occhi color acquamarina.

Per evitare che “tutti questi cambiamenti” spaventino e stressino Lelo in questa fase delicata della sua vita, l’appello in suo nome illustra ciò che il micio desidererebbe in questo momento. “Mi piacerebbe trovare un’amica che mi offre una pensione tranquilla, in una casa piena di affetto e sicurezza, dove posso fare le fusa a volontà e condividere i miei preziosi consigli di lettura”.

Il desiderio del gatto arancione Lelo

Nonostante la Biblioteca Municipale sia prossima al trasferimento, se alcuni gatti portano fortuna sembra che Lelo sia uno di questi. O, almeno, questa sarebbe l’opinione di tutti coloro che hanno avuto, fino a questo momento, la possibilità di entrare in contatto con questo esemplare di felino che avrebbe – secondo alcune stime – da poco compiuto i suoi 10 anni.

“Mi manca il mio angolino, sai?”, in tal modo Lelo avrebbe esposto il suo stato d’animo in un post in cui, la donna che si è da sempre presa cura di Lelo, ha voluto diramare un appello per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla necessità, di Lelo, di trovare al più presto una nuova “casa permanente” e che possa essere, possibilmente, “tra i libri“.

Aiutiamo Lelo a trovare il suo compagno per la vita e una nuova casa compilando il modulo condiviso, pochi giorni fa, dalla sua sostenitrice in biografia alla pagina IG di @lelogatoleitor.