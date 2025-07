AMA Festival: Il Decennale Tra Black Keys e Queens of Stone Age

Il festival AMA di Romano d’Ezzellino celebra il suo decimo anniversario con una serie di appuntamenti imperdibili che spaziano tra rock, indie e musica dance. Quest’anno, il festival si articola in un “prologo” nei giorni 15, 16 e 17 luglio, seguito dall’evento principale dal 19 al 24 agosto, con ulteriori date extra il 26 e 28 agosto.

Il 15 luglio, il parco di villa Negri ospiterà i leggendari The Black Keys, che si esibiranno insieme agli australiani Jet e ai The Lemon Twigs. Per la serata del 16 luglio, finalmente tornano i Queens of the Stone Age, dopo il rinvio dello scorso anno a causa di problemi di salute del frontman Josh Homme. Questa band, attiva dal 1996, sarà accompagnata dai The Kills e dai The Amazons. La preview si conclude il 17 luglio con i Gipsy Kings feat. Nicolas Reyes, in una serata dedicata al tema “AMA for Peace”, con un biglietto simbolico di 10 euro, rappresentante il decennale.

Ad agosto, la lineup si arricchisce ulteriormente. Il 19 agosto si esibiranno i Vampire Weekend, insieme ai The Murder Capital e ai Diiv. Il 21 agosto, gli Electric Callboy porteranno energia sul palco. Il 22 agosto vedrà protagonisti nomi dell’urban italiano come Anna e Capo Plaza. Un momento clou del festival sarà il 23 agosto, con i Prodigy in esclusiva per l’Italia, e chiuderà la serata Nina Kraviz. Infine, il 24 agosto il palco ospiterà i Planet Funk e altri artisti per un gran finale. Le ultime date del festival saranno caratterizzate dalle performance di Sfera Ebbasta, Franz Ferdinand e Stereophonics, promettendo di regalare momenti indimenticabili a tutti i partecipanti.