Alzheimer, svelato il legame intestino-cervello grazie ai raggi X

La malattia di Alzheimer (AD) rappresenta una sfida significativa per la salute pubblica, colpendo oltre 30 milioni di persone globalmente, con cause ancora poco chiare. Recenti studi hanno evidenziato il ruolo dell’asse intestino-cervello nella progressione della malattia. Presso l’Istituto di Nanotecnologia del Cnr-Nanotec di Roma, è stata condotta una ricerca innovativa utilizzando la nano e micro-tomografia a raggi X a contrasto di fase (XPCT) per analizzare alterazioni strutturali e morfologiche nell’intestino di modelli animali affetti da AD. Questa tecnica ha permesso di ottenere immagini tridimensionali con dettagli mai osservati prima, svelando modifiche cellulari e strutturali legate alla malattia neurodegenerativa. Lo studio, pubblicato su Science Advances, ha dimostrato per la prima volta un legame diretto tra Alzheimer e specifiche alterazioni intestinali, suggerendo che l’XPCT potrebbe essere fondamentale per diagnosi e prognosi precoce.

Oltre alla disfunzione sinaptica e al declino cognitivo, l’AD è caratterizzata da neuroinfiammazione e morte neuronale. Recentemente, la comunicazione bidirezionale tra intestino e cervello è stata riconosciuta, coinvolgendo percorsi neuroendocrini, immunitari e neuronali. I cambiamenti nella composizione del microbiota intestinale, fenomeno noto come disbiosi, sono stati associati allo sviluppo dell’AD, con differenze evidenti tra pazienti e individui cognitivamente normali. La disbiosi porta a un aumento di batteri nocivi, in grado di provocare infiammazione e di attraversare la barriera intestino-cervello, contribuendo così alla cascata neuropatologica di Alzheimer. La ricerca continua a esplorare il ruolo del microbiota in questo contesto, rivelando potenziali aree di intervento per la malattia.