Alzheimer, scoperta di una variante genetica utile

Una variante genetica legata al cervello potrebbe aiutarci a combattere la malattia di Alzheimer, facilitando l’eliminazione di scarti e proteine anomale nel cervello. Questo è il risultato di uno studio italo-francese coordinato dalla Fondazione Santa Lucia di Roma, pubblicato su Cell Death and Disease.

L’Alzheimer è una patologia neurodegenerativa che influisce gravemente sulla memoria e sulle funzioni cognitive, ed è la forma più comune di demenza negli anziani. Inizialmente, i sintomi riguardano la memoria a breve termine, ma nel tempo coinvolgono anche quella a lungo termine. Tra le cause ci sono le proteine Tau, che generano grovigli neurofibrillari causando la morte dei neuroni. La ricerca suggerisce che l’eliminazione selettiva delle proteine Tau patologiche potrebbe costituire una strategia terapeutica promettente.

Lo studio, che ha coinvolto anche l’Istituto di Biologia e Patologia Molecolari del CNR e diverse università italiane, ha analizzato i dati genetici di oltre 1.400 persone sane e malate. La variante del gene NDP52 è risultata cruciale nel meccanismo autofagico, fondamentale per rimuovere e riciclare componenti cellulari danneggiati.

La ricerca identifica NDP52 come un potenziale bersaglio per sviluppare nuovi interventi terapeutici, suggerendo che la manipolazione genetica potrebbe diventare una possibilità. Le nuove strategie di cura per l’Alzheimer offrono una speranza concreta e rappresentano una risposta contro l’oblio, richiedendo tempo, collaborazione internazionale e investimenti continui per realizzarle.