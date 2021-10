UN NUOVO farmaco sperimentale per il trattamento della malattia di Alzheimer ha appena ricevuto la designazione di “Breakthrough Therapy” dalla Food and Drug Administration (Fda), la procedura con cui l’agenzia regolatoria statunitense indica le terapie più promettenti, il cui sviluppo dovrebbe quindi essere accelerato. Si tratta di gantenerumab, un anticorpo monoclonale che può essere somministrato con un’iniezione sottocute, diretto contro le placche di beta-amiloide, la proteina tossica che si accumula nel cervello, segno distintivo dell’Alzheimer e considerato causa della patologia.

Gli studi in corso

Secondo quanto riportato dall’azienda che ha sviluppato il farmaco, Roche, la decisione della Fda si basa su diversi studi clinici (in particolare le estensioni degli studi SCarlet RoAD e Marguerite RoAD) in cui gantenerumab ha dimostrato di poter ridurre in modo significativo le placche di beta-amiloide sia nelle forme sporadiche sia in quelle ereditarie. Sulla base di queste informazioni, sono stati disegnati altri due studi clinici – GRADUATE 1 e 2 – attualmente in corso in oltre 350 centri di più di 30 paesi: valuteranno l’efficacia e la sicurezza di gantenerumab in circa duemila pazienti e i risultati sono attesi per la seconda metà del 2022. L’obiettivo di questi studi è comprendere l’effetto del nuovo anticorpo sul carico amiloide e sui biomarcatori della progressione della malattia, tanto in fase avanzata quando in fase iniziale (da prodromica a lieve).

Immunoterapia contro l’Alzheimer

La notizia arriva a pochi mesi di distanza dalla (discussa) approvazione da parte dell’agenzia statunitense del primo anticorpo monoclonale, aducanumab, per i pazienti con Alzheimer iniziale. Anche in quel caso, l’anticorpo si lega agli aggregati della proteina beta-amiloide e, grazie a un processo infiammatorio, li “scioglie”.

Questa strategia immunoterapica basata su anticorpi monoclonali è una delle tante strade che da tempo si stanno testando contro questa malattia, che solo in Italia interessa circa 600 mila persone: un numero in aumento, vista il progressivo invecchiamento della popolazione. Altre strategie prevedono l’iperfosforilazione della proteina tau, che forma anch’essa ammassi responsabili della neurodegenerazione, o la riduzione dell’infiammazione e dello stress ossidativo.