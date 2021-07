La Fda, l’agenzia statale che autorizza il commercio e l’utilizzo clinico dei farmaci negli Stati Uniti, ha approvato non senza pareri contrari l’anticorpo monoclonale Aducanumab nella cura delle forme iniziali di Alzheimer. Il vincolo che viene introdotto è che l’azienda che lo produce, la Biogen, prosegua una sorveglianza dell’efficacia ed eventuali effetti collaterali fino al 2030.

L’Aducanumab ha dimostrato al dosaggio massimo (tra i tre dosaggi sperimentati) di essere in grado, in confronto al placebo, di rallentare il decorso della malattia, riducendo la presenza di amiloide nel cervello dei pazienti trattati. L’amiloide è una proteina tossica che si accumula nel cervello dei malati di Alzheimer e ha un ruolo causale nella malattia. L’anticorpo in questione si lega all’amiloide innestando un processo infiammatorio che ha come esito la rimozione dell’amiloide stesso.

Il percorso della sperimentazione è stato lungo e contradditorio. Infatti una prima analisi sui pazienti trattati non aveva mostrato effetti terapeutici del farmaco. Successivamente una nuova analisi dettagliata sul dosaggio più alto ha invece evidenziato l’efficacia di Aducanumab. Sono stati quindi valutati gli effetti collaterali e si è visto che in alcuni pazienti, collegato alle prime somministrazioni, si era formato un edema intorno alle placche di amiloide, poi regredito.

Anche l’Italia ha partecipato a questo studio in maniera importante: da nord a sud quindici unità neurologiche, coordinate dalla nostra Unità di Neuroriabilitazione dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano, hanno arruolato molti pazienti, sia nel primo che nel secondo trial sperimentale.

La malattia di Alzheimer, che in Italia colpisce circa 600.000 persone ed è in aumento progressivo in relazione all’aumento dell’invecchiamento della popolazione, è un’emergenza sanitaria e sociale: per ogni ammalato si contano tre familiari o caregivers coinvolti nell’assistenza. E questa nuova soluzione terapeutica è una rivoluzione per la storia della malattia: è il primo farmaco che agisce sulla causa della malattia e ne riduce la progressione e la gravità dei sintomi, quali perdita e di memoria e di autonomia funzionale.

I farmaci attuali in commercio invece hanno un effetto sui sintomi ma non modificano la progressione della malattia. La sperimentazione ha dimostrato anche il ruolo patologico dell’amiloide: riducendone la presenza le riposte cliniche sono positive.

È un nuovo inizio, una strada che andrà perfezionata grazie alle ulteriori sperimentazioni già in corso, ma rappresenta una svolta, simile a quella della scoperta della Levodopa nella malattia di Parkinson. Tutte le sperimentazioni in atto hanno come obiettivo la riduzione dell’amiloide e della proteina Tau, tutte e due proteine tossiche che si accumulano nella malattia, anche quando non si è ancora manifestata in maniera evidente. Pertanto, per poterne modificare il decorso con questo e altri farmaci che verranno, è importante la diagnosi precoce che si fa mediante test neuropsicologici, valutazione neurologica e, nel caso di sospetto clinico, con Rmn Encefalo e studi con Pet cerebrale. Per arrivare prima possibile.

Quali sono i sintomi iniziali che possono far pensare alla malattia di Alzheimer? Innanzitutto, quelli legati alla riduzione della capacità di memoria a breve, poi episodi di confusione o disorientamento, la saltuaria mancanza di parole o l’incapacità di svolgere mansioni abituali. L’esordio della malattia in genere arriva dopo i 65 anni, raramente prima. Le future ricerche quindi hanno due obiettivi: la diagnosi precoce e le terapie mirate contro le proteine tossiche che si accumulano nel cervello. I due aspetti sono legati tra di loro e il progressivo avanzamento delle ricerche su entrambi sarà la svolta definitiva nella cura dell’Alzheimer.

* Direttore Dipartimento di Riabilitazione, Ospedale San Raffaele, Milano