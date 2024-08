“Alzati, dobbiamo andare a spasso”: il video esilarante del grosso cagnolone che vuole uscire

Sanno sempre essere ‘convincenti’ quando vogliono qualcosa: il video del cane che vuole uscire e richiama la sua padrona affinché si sbrighi.

Quando si tratta delle loro esigenze, i nostri animali domestici sanno essere particolarmente precisi, come nel caso di questo Bovaro del Bernese, il cane che vuole uscire e richiama la sua padrona affinché si sbrighi. Il video di cui è protagonista è davvero esilarante, anche perché si mette in evidenza l’orario e il ritardo commesso dalla donna rispetto a quello della solita uscita: immagini che vi faranno ridere a crepapelle.

Cane vuole uscire e richiama la sua padrona: quando scappa, scappa

Cibo e bisogni fisiologici: questi sono gli appuntamenti fissi della giornata di qualsiasi cane e non mancheranno mai di rispettarli; ovviamente ‘pretenderanno’ che anche i padroni siano sempre pronti a soddisfarli. Ed è proprio questo il caso del Bovaro del Bernese, protagonista di un esilarante video che sta spopolando sui social. Il canale TikTok della sua padrona è stato letteralmente invaso da commenti divertiti, cuoricini e risate, poiché si vede il cagnolone intento a richiamare la sua padrona che è in ‘netto’ ritardo rispetto al solito orario.

Meraviglia come il Fido sembri avere una perfetta percezione del tempo, o di come sia altrettanto preciso il suo stimolo fisiologico; fatto sta che invece di uscire alle 17:00 come al solito, la sua padrona è ancora a poltrire sul divano alle 17:01. Un ritardo davvero imperdonabile, che merita dunque una strigliata da parte del quattro zampe. Non ci sono scuse che tengano: è ora di alzarsi, aprire la porta e uscire a fare la passeggiata di tutti i giorni.

Cane vuole uscire e richiama la sua padrona: ‘Su, alzati!’

Non solo il Bovaro guarda la padrona con aria di disappunto (nonostante il viso dolcissimo) ma le si avvicina proprio per spronarla a fare più in fretta. Dai commenti si evince che è una caratteristica della razza quella di non ammettere ritardi, anche minimi, soprattutto se ci sono in ballo le proprie esigenze come i bisogni fisiologici.

Insomma questo cagnolone in un video di 10 secondi ha fatto capire a tutti ‘chi comanda’ in casa.

@olivethebmd she really said get up bitch #dogsoftiktok #bernesemountaindog ♬ original sound – Olive

E prima di avvicinarsi col muso alla telecamera, il cane si mette ad abbaiare, proprio come a dare un ultimo avvertimento alla sua umana preferita: chissà quanto ci avrà impiegato ad alzarsi. Siamo pronti a scommettere che non ci avrà messo molto e che di certo la prossima volta sarà più attenta all’orario della passeggiatina col suo Fido.