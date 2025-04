Alzano Lombardo, trovato il cadavere di una donna vicino al fiume Serio

Il cadavere di una donna è stato rinvenuto oggi intorno alle 11 ad Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, lungo il greto del fiume Serio, presso via Guglielmo d’Alzano, vicino al ponte della statale provinciale 35. I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione di un passante e sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco. Le indagini sono attualmente in corso e non si esclude alcuna ipotesi riguardante la causa della morte.

Durante il sopralluogo svolto dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Bergamo, non sono stati trovati segni di violenza sul corpo. Inoltre, la donna non aveva con sé documenti d’identità. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è stata programmata l’autopsia per il 9 aprile. La procura della Repubblica di Bergamo sta coordinando le indagini per determinare le cause della morte e fare chiarezza sulla vicenda.

Al momento, il caso resta avvolto nel mistero poiché non sono emersi elementi chiari che possano suggerire un collegamento con situazioni di violenza. Gli inquirenti stanno procedendo con cautela per raccogliere ulteriori informazioni e indizi che possano fornire una spiegazione all’accaduto, mantenendo aperte tutte le piste investigative. La comunità locale rimane in attesa di sviluppi in una situazione che ha suscitato preoccupazione e interesse. Le forze dell’ordine invitano chiunque abbia informazioni utili a contattare i carabinieri per collaborare con le indagini.